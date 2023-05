L’Oréal Professionnel Paris z nowymi fryzurami w Metaverse

Nowa kolekcja fryzur stworzona we współpracy z artystą CGI i światowym stylistą fryzur L'Oréal Professionnel Paris to pierwsza fryzjerska marka, która wkroczyła do Metaverse. Odbyło się to w listopadzie 2022 roku, kiedy to na platformie Ready Player Me udostępniono 5 stylizacji włosów zaprojektowanych we współpracy z artystą CGI (computer-generated imagery), Evanem Rochette. Nowe wówczas rozwiązanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem graczy – fryzury znalazły się w pierwszej piątce najczęściej pobieranych elementów stylizacji na platformie. Na fali sukcesu L’Oréal Professionnel Paris postanowiło pójść o krok dalej.