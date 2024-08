Taylor Swift wylądowała w Polsce na trzydniowe tournee w Warszawie. Artystka 1 sierpnia pojawiła się na lotnisku Chopina, co sparaliżowało ruch i standardowe funkcjonowanie tego miejsca. Pasażerowie oczekujący na swoje loty nie do końca wiedzieli, co się dzieje, a w terminalu powstał spory chaos.

