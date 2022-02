Love Story Grzegorza i Célii Krychowiak. Zainspiruj się i stwórz własną!

Coś specjalnego

Jeżeli jednak szukamy czegoś niebanalnego i z wysokiej półki, by wprowadzić świeży powiew do garderoby, to nasza rekomendacja idzie w stronę specjalnej kolekcji Balamonte – marki Grzegorza Krychowiaka, którego zamiłowanie do klasycznej włoskiej elegancji jest dobrze znane. Koncentruje się na szyciu garniturów i koszul dla kobiet oraz mężczyzn metodą Made to Measure w każdym rozmiarze. Ale to nie tylko ubrania, bo reprezentant Polski pokusił się o współpracę z marką Kazar i tak powstała specjalna kolekcja obuwia dla panów kazar x balamonte. Uwierzcie nam drodzy panowie – chodzilibyście w tych butach!