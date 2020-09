Łukasz Szumowski opowiedział o wakacjach. Zaprezentował też muzyczny talent

To wywołało burzliwą dyskusję, choćby dlatego, że kilka tygodni wcześniej, jako minister, zalecał rodakom, aby ci spędzili wakacje w kraju. Tabloid sugerował, że rząd zmienił termin publikacji listy krajów z zakazem lotów do Polski (była na niej Hiszpania), żeby Szumowski wrócił do kraju.

Łukasz Szumowski zdradza kulisy wakacji

Były minister zdrowia był gościem w programie Roberta Mazurka na antenie RMF FM. Przyznał, że spędził na jachcie około 10 dni. Była z nim tylko jedna osoba. - Wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać, żeglując po oceanie, a okazuje się, że nawet tam, niestety, ktoś robi zdjęcia, co nie jest przyjemne – mówił. Mimo to uznaje wakacje za udane. Jak mówił, spędził ponad sto godzin na żeglowaniu. Zaznaczył, że jacht wcale nie był tak luksusowy, jak opisywały polskie media. - To jest coś, na co czekałem latami, ponieważ pozwala posiedzieć parę godzin w nocy jak się płynie samemu – stwierdził polityk PiS.