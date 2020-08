WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 Łukasz Szumowskianna szumowskamarcin szumowski oprac. Xymena Borowiecka wczoraj (17:32) Minister zdrowia Łukasz Szumowski - żona, dzieci, brat. Jego życiorys jest ciekawszy niż się wydaje Łukasz Szumowski z wykształcenia jest lekarzem kardiologiem. Jako minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego stał się twarzą walki z koronawirusem w Polsce. Prywatnie jest żonaty i ma czwórkę dzieci. Co jeszcze wiadomo o jego życiu prywatnym? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Anna Szumowska - kim jest żona Łukasza Szumowskiego? (East News) Łukasz Szumowski objął stanowisko ministra zdrowia 9 stycznia 2018 roku. Zastąpił wówczas innego polityka PiS, Konstantego Radziwiłła. Dwa lata później, w lutym 2020 minister Szumowski zapewniał, że Polska jest przygotowana na wybuch pandemii COVID-19, jednak w pewnym momencie sprawy wymknęły się spod kontroli. Obecnie, po byłym już ministrze zdrowia widać oznaki zmęczenia zarządzaniem sytuacją kryzysową. W ciężkich chwilach wspierają go żona i dzieci. Co jeszcze wiadomo o rodzinie Łukasza Szumowskiego? Kim jest żona Łukasza Szumowskiego? Łukasz Szumowski 18 sierpnia poinformował o swojej rezygnacji z funkcji ministra zdrowia. Przekazał też, że pozostanie w przestrzeni publicznej i wróci do pracy w zawodzie lekarza. Nie wiadomo jeszcze, kto go zastąpi, a pewne jest, że Szumowski będzie miał więcej czasu dla swojej rodziny. Kim są jego bliscy? Żoną Łukasza Szumowskiego jest Anna Szumowska. Małżonkowie poznali się w czasie studiów na Akademii Medycznej w Warszawie. Na zawiązanie między nimi bliższej relacji wpłynęło nieporozumienie. "Na początku pokłóciliśmy się o Miłosza i Herberta" - powiedział niegdyś w rozmowie z "Małym Gościem Niedzielnym" Łukasz Szumowski. Krótko przed ślubem para udała się do Indii. Ze względu na swoją religijność, chcieli zobaczyć Kalkutę i poznać Matkę Teresę. Szumowscy trafili do hospicjum - Domu Czystego Serca, w którym zostali wolontariuszami. Wykonywali drobne zabiegi medyczne, przygotowywali i podawali posiłki, a także myli przebywających tam chorych. Według relacji Łukasza Szumowskiego, wraz z żoną codziennie rano uczestniczyli we mszy świętej. Udało im się także osobiście poznać Matkę Teresę, która zmarła kilka dni po ich wizycie. Prawdopodobnie byli ostatnimi Polakami, którzy widzieli ją za życia. Szumowscy ślub wzięli w 1997 roku i doczekali się czwórki dzieci: synów - Jana, Stanisława i Stefana oraz córki Marii. Obecnie Anna Szumowska tak, jak mąż wykonuje zawód lekarza - jest anestezjologiem. Anna Szumowska jest właścicielką prywatnej przychodni, ale według relacji było ministra, nie korzysta z finansowania z budżetu państwa. Jednocześnie żona Szumowskiego jest na kontrakcie w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie stworzyła Poradnię Leczenia Bólu i wciąż pracuje przez kilka dni w tygodniu. "Na etacie moja żona, która jest lekarzem, zarabiała cztery tysiące złotych. Teraz przeszła na kontrakt. Zarabia około 6 tysięcy złotych, ale nie wiem dokładnie, bo mi się nie chwali" - powiedział niegdyś w radiowej audycji Szumowski. Anna Szumowska jest także inwestorką, a z mężem mają rozdzielność majątkową. "Z żoną mamy rozdzielność majątkową od 2008 roku. Brałem ogromny kredyt frankowy i nie chciałem, żeby obciążał on dodatkowo moją żonę" - powiedział w rozmowie z money.pl były minister. Szumowska inwestuje m.in. w biotechnologiczną spółkę brata Szumowskiego - OncoArendi, w której posiada udziały. "Żona zna się na biznesie bardziej niż on sam" - deklaruje Szumowski. Oprócz medycyny, Szumowskich łączy miłość do muzyki, tańca i sportu. O Łukaszu Szumowskim wiadomo, że wolnych chwilach trenuje boks i gra na pianinie. Kim jest brat Łukasza Szumowskiego? Według relacji "Gazety Wyborczej", zanim Łukasz Szumowski wszedł do rządu, był udziałowcem spółek Vestera i Szumowski Investments, których założycielem jest jego starszy brat - dr Marcin Szumowski, biznesmen, który kształcił się w USA. Uczęszczał m.in. na University of Massachussetts, University of Illinois oraz University of Nevada. Smacznego na dzień dobry Odc. 5: Owsianka w słoiku Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze