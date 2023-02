Luksus to mało powiedziane. Tak wygląda nowy apartament Janachowskiej

Tak mieszka Izabela Janachowska

To właśnie w jednym z najnowszych filmów na platformie, gdzie Izabela Janachowska pokazywała widzom "tradycyjny" dzień z życia, mogliśmy zobaczyć, jak wygląda jej nowy apartament. Janachowska przeprowadziła się do niego razem z mężem Krzysztofem i synem Christopherem kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Choć nie wiadomo, czy udało im się sprzedać poprzedni 271-metrowy apartament na warszawskim Mokotowie (za który zażyczyli sobie ok. 9,5 mln zł), nowy jest już urządzony w iście królewskim stylu.