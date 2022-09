Izabela Janachowska szczerze o powiększeniu rodziny. Planuje drugie dziecko?

Po kontuzji kolana zakończyła karierę taneczną. W 2014 roku poślubiła Krzysztofa Jabłońskiego, a przygotowania do własnego ślubu spowodowały, że Janachowska poważniej zainteresowała się tematyką organizacji tego typu uroczystości, co zaowocowało serią prowadzonych przez nią programów w TVN Style, takich jak "W czym do ślubu" oraz "I nie opuszczę cię aż do ślubu". Janachowska jest także autorką poradników o tematyce ślubnej.