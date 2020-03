WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Luksus w zasięgu ręki. Ubrania i dodatki Versace nawet 50 proc. taniej "Versace? To chyba bardzo drogie?". Niekoniecznie. Dla was wyszukaliśmy najciekawsze oferty na produkty tej znanej marki – nawet za mniej niż połowę ceny. Pełne przepychu ubrania i oryginalne dodatki włoskiej marki są teraz dostępne na wyciągnięcie ręki. Warto sprawić sobie małą przyjemność. Elegancka odzież Versace uchodzi za luksusową (iStock.com) Daj sobie ten luksus… Spora doza ekstrawagancji, wyraziste logo i brak oporów przed stosowaniem akcentów złota, ornamentów, kontrastów i kojarzonych z luksusem zdobień. To styl Versace, który od kilku dekad określa się jako synonim luksusu. Marka kształtowała się jeszcze w latach 70, kiedy młody projektant Gianni Versace miał do czynienia z krawiectwem i modą w pracowni strojów matki. Teraz firma utrzymuje się na szczycie marek modowych i oferuje ubrania, dodatki, kosmetyki i zegarki spełniające wszelkie wymagania klientów. Nowoczesne ubrania i dodatki Versace mogą być zarówno bazą stylizacji, jak i ożywiającym je akcentem. Luksus nie tylko dla bogaczy Charakterystyczne logo, które błyskawicznie kojarzymy z modą z wyższych sfer, spotkamy też w linii odzieży dla młodych, aktywnych ludzi o zwykłym stylu życia. Versace Jeans przybliżyło elementy światowej mody do codziennych stylizacji: jeansy, koszulki, bluzy, klapki i czapki z daszkiem sygnowane nazwiskiem słynnej rodziny projektantów stały się dzięki tej serii bardziej przystępne cenowo. Casualowe formy docelowo miały zaspokoić potrzeby młodszego pokolenia, ale ich ponadczasowe fasony i niewygórowane ceny zauroczą każdego. Także tę serię ubrań kupicie teraz taniej. Gustowny przepych Versace Inspiracje barokiem, wyraziste motywy i odważne fasony wyróżniały projekty Gianniego Versace. Po jego śmierci dopełnił je określany jako rockowy styl jego siostry - Donatelli. Wyjątkowe ubrania zapadają w pamięć. Nawet mała czarna w wydaniu znanego brandu jest ozdobiona napisem lub logo, przy czym od zwykłych ubrań czy odzieżowych podróbek wyróżnia je dobry ton. To kwintesencja stylu Versace – "na bogato", ale gustownie. Oryginalny T-shirt Versace to alternatywa dla zwykłej bluzki pod żakiet – taka stylizacja odmładza. Dzięki bogatym zdobieniom nie wygląda zwyczajnie, a niezobowiązujący krój nadaje naszym stylizacjom nieco nowoczesności i luzu. Luksusowe, trwałe perfumy Dziedzictwo marki kontynuuje nadal kontrowersyjna Donatella Versace. Choć więcej słyszymy na temat jej ekstrawaganckich stylizacji czy zamiłowania do zabiegów medycyny estetycznej, to projekty siostry Gianniego od lat pozostają wśród najlepszych. Jedna z dewiz, które towarzyszą powstawaniu luksusowych projektów, brzmi: "sexy zaczyna się w głowie". Projekty Versace (w tym te najnowsze z kolekcji jesień-zima 2020), to ubrania, wśród których trudno szukać znamiennych dla światowej mody ubrań unisex. Wyraziste formy męskich, charakternych ubrań i dodatków, a także bardzo kobiece, wyróżniające się temperamentem stroje dla pań. Dodatek na lata Marka nie boi się zdobień, złota, efektownych motywów rodem z pełnych przepychu pałaców – wielkie logo to coś, co w projektach Versace jest niemal niezbędne. Choć każdy znany brand ma swój wyraźny i rozpoznawalny znak firmowy, to dom mody Versace jest jednym z miejsc, gdzie operuje się takimi znakami po mistrzowsku. Nie każdy wie, ale to w latach 80. i 90. powstał wyraźny trend w pokazywaniu logo w centralnym miejscu, co wykorzystał np. Calvin Klein. Nawet jeśli preferujecie skromniejszy styl, warto skorzystać z okazji i wzbogacić garderobę o coś efektownego. Klasyczne dodatki Versace, po które warto sięgnąć, to eleganckie, klasyczne torebki w formie listonoszek lub kopertówek. Te ostatnie mogą mieć dopinany praktyczny łańcuszek lub pasek. Elegancki portfel sygnowany logiem Versace może stać się doskonałym prezentem dla koleżanki, która lubi piękne dodatki lub dla ciebie, jeśli masz ochotę na odrobinę luksusu.