Lustro w przymierzalni cię niepokoi? Ten trik uchroni cię od podglądaczy

Zadbaj o prywatność w przymierzalni

Podglądacze nie muszą się ukrywać. Często wykorzystują pozycję, by osiągnąć swój cel. Aby tego uniknąć, warto zwrócić uwagę na to, co dzieje nad przymierzalnią. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy nie mogą podglądać swoich klientów, gdy przymierzają wybrany przez nich asortyment. Jest to wyraźnie zaznaczone w przepisach.