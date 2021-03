M. Lempart o protestach na Dzień Kobiet: "Mamy trzy formy działania"

Gościem programu "Newsroom" była działaczka Marta Lempart. Na pytanie o to, co będzie się działo 8 marca w Dzień Kobiet, rozmówczyni odpowiedziała: "Mamy trzy formy działania. Kluczowe są pikiety i manifestacje. Oprócz tego będziemy zbierać podpisy pod inicjatywą obywatelską "Legalna Aborcja Bez Kompromisów". [...] Mnóstwo dzieje się samorządowo i lokalnie. Poza zmianami nazw ulic zbierane są podpisy pod inicjatywami uchwałodawczymi". Lempart dobitnie stwierdziła, że państwo zajmuje się wyłącznie walką z kobietami. Przy okazji dodała, że nie zakłada konkretnej frekwencji na manifestacjach, ale każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia maseczki dla większego bezpieczeństwa.

