Ma 26 lat i miliony fanów. Magda Bereda to ikona młodych ludzi

Czuję, że tym, co robię i jaka jestem, pokazuję ludziom, że można wierzyć w swoje marzenia. A kiedy się w nie wierzy i rozwija swoje pasje, to te marzenia są w stanie się spełnić. One nie zrealizują się same, to my mamy moc sprawczą. Bardzo dużo młodych osób pisze mi, że jestem dla nich inspiracją, że kiedy wali się wszystko, słuchają mojej muzyki i uśmiechają się na chwilę. Czuję powołanie, żeby pokazywać ludziom, że uśmiech i bycie sobą to najważniejsze, co dostaliśmy.