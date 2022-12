Ma 46 lat, a na koncie wielkie sukcesy. Zasłynęła rolą pięknej Włoszki w "Ranczu"

Anna Iberszer ma włoskie korzenie, bo jej babcia Angela Gasperini pochodziła z Wenecji. To - całe szczęście - zainspirowało twórców "Rancza" do stworzenia roli policjantki Franceski. W wyniku różnych zawirowań losowych przeprowadziła się z rodziną do Polski do małej miejscowości Strzyżowie w Lubelskiem. W rezultacie, Anna Iberszer urodziła się i od małego była wychowana w kraju nad Wisłą.