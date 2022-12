W oczy rzuca się jedna rzecz. Stylizacja Joanny Opozdy to gotowy pomysł na świąteczny look

Krata to wzór szczególnie pożądany zimą, a zwłaszcza w święta, bo to z nimi kojarzy nam się najbardziej. Print utrzymany w czerwonym, zielonym lub beżowym kolorze rewelacyjne wpisuje się w wigilijny klimat . Ponadczasowy deseń jest w tym sezonie wykorzystywany nie tylko przez zagraniczne influencerki, ale również przez nasze rodzime gwiazdy.

Stylowa minispódniczka w zestawie z krótką marynarką to jeden z najgorętszych duetów sezonu. Joanna Opozda postawiła na kraciasty komplet utrzymany w beżowym kolorze , który wyróżni cię na tle świątecznych stylizacji , ale wciąż będzie wpisywać się w dress code tej okazji. To oryginalne rozwiązanie będzie strzałem w dziesiątkę dla pań, które nie lubią pozostawać w tłumie , a jednocześnie dla tych, które cenią sobie ponadczasowe trendy.

Fankom spodni z pewnością spodoba się wybór Małgorzaty Rozenek-Majdan . Perfekcyjna pani domu postawiła na perfekcyjnie skrojony garnitur w kratę , utrzymany w niebieskim i czerwonym kolorze. Stylizacja prezenterki to strzał w dziesiątkę nie tylko na wigilię w gronie rodziny, ale też współpracowników. Taki zestaw to połączenie ponadczasowej klasy z nowoczesnością , który za sprawą wzoru zyskuje ducha świąt.

Na podobny komplet zdecydowała się Ewa Chodakowska . Trenerka wybrała iście świąteczny garnitur w ciemnozielonym kolorze w białą subtelną kratę . Choć całość jest bardzo dopasowana, to prezentuje się elegancko i z klasą. Zwłaszcza za sprawą ozdobnych guzików, które nadają jej nietuzinkowego szyku.

