Ich czas już minął. Oto trzy trendy, które żegnamy w 2023 roku

Moda żyje zmianą, dlatego nie warto przywiązywać się do sezonowych mikrotrendów, które zdominowały rok 2022. Niektóre rozstania były do przewidzenia, inne są sporym zaskoczeniem. Z modowego obiegu wypadną najpopularniejsze sandały na platformie, a także spodnie, które do tej pory odgrywały główną rolę w stylizacji. Wraz z końcem roku żegnamy trzy kontrowersyjne trendy, aby zrobić miejsce na świeżą porcję modnych propozycji. A wygląda na to, że rok 2023 ma naprawdę wiele do zaoferowania.

Skórzane spodnie

W roku 2022 skóra była prostym, a tym samym skutecznym przepisem na stylizacyjny sukces. Joannę Koroniewską sięgającą po bordowe spodnie ze skóry zalała fala komplementów. Podobnie jak Nataszę Urbańską w szerokich spodniach ze skóry i Adę Fijał, która wybrała oryginalny model w odcieniu zieleni charakterystycznej dla lat 70. Do mody powróciły także skórzane i kowbojskie czapsy, na które odważyła się Jessica Mercedes.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Natasza Urbańska w skórzanych spodniach

Jednak skórzane spodnie zrobiły swoje - zachwyciły, a teraz wychodzą z imprezy w trybie "incognito", aby nie żegnać się na długo, a jedynie tymczasowo. Ich stanowisko zajmą spodnie cargo, czyli szerokie i sportowe modele z kieszeniami po bokach, które już lansuje Bella Hadid.

Natasza Urbańska: "Jestem performerką, musze pracować nad ciałem"

Grube i białe skarpety

Gdyby tak zobrazować karierę skarpet w świecie mody, przybrałyby postać sinusoidy albo rollercoastera. Raz na górze, raz na dole. Rok 2022 należał do grubych skarpet w białym kolorze, które śmiało rzucały się w oczy, towarzysząc skórzanym mokasynom na grubej podeszwie - jak u Magdy Beredy. Idealnie wpisywały się w charakter dziewczyny nerda, wspominały styl brytyjskiej subkultury Mods, a także urozmaicały szafy modnych trendsetterek.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Magda Bereda w mokasynach i białych skarpetach

To jeden z ciekawszych trendów 2022, który zapewniał komfort, jak i charakter. Wystarczyło proste ubranie czy kolorystyczny total look, a skarpety brały sprawy w swoje ręce i z "niczego", wyczarowywały "coś". Czy białe skarpety wracają zatem do szufladki antytrendów? Nie, ale w roku 2023 muszą ustąpić miejsca cienkim podkolanówkom.

Barbiecore

Trend inspirowany lalką Barbie oraz angażujący najintensywniejsze i najsłodsze odcienie różu odchodzi w zapomnienie. Zatem pakujemy do kartonów i wynosimy na strych: różowe sandały na platformie i wysokim obcasie, landrynkowe dresy, spódniczki w odcieniu gumy balonowej i futra przypominające słodką watę cukrową. Skłamałybyśmy, mówiąc, że będziemy tęsknić. Ale z pewnością znajdą się gwiazdy – na czele z Marceliną Zawadzką, Julią Wieniawą i Megan Fox - które w towarzystwie różu bawiły się świetnie.

Na pocieszenie przychodzi primabalerina, która wraz z trendem nazywanym "balletcore aesthetic", zdominuje rok 2023. Pierwsze lody z baletem zdążyła przełamać Jessica Mercedes. Czy trend bazujący na baletkach, tiulu, getrach i prześwitach - powtórzy sukces barbiecore? Zobaczymy.

