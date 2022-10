Ma 660 zł emerytury. Przygnębiające, co musi robić, by za to przeżyć

Zwłaszcza że, jak wnioskuję po rozmowie z kilkoma kobietami pobierającymi emerytury w wysokości kilkuset złotych miesięcznie, za takie pieniądze nie da się godnie żyć – zwłaszcza teraz, gdy wszystko drożeje z dnia na dzień. – Jest trzynastka, czternastka, są darmowe leki dla seniorów, zgoda, to pomaga, ale to ciągle tyle, ile kot napłakał. My, emeryci z takimi świadczeniami musimy ciągle myśleć, jak przeżyć do końca miesiąca. Na czym przyoszczędzić, czego sobie odmówić, co i gdzie można kupić taniej. Emeryt nie siedzi w internecie, gdzie znalazłby jakieś podpowiedzi. Pół biedy, gdy ma kogoś w domu, rodzinę, ale gdy jest samotny, to już nie życie, a egzystencja. Najgorzej, gdy takich emerytów uważa się za nierobów, a sytuacje są bardzo, bardzo różne – tłumaczy kobieta, która pragnie zachować anonimowość. Ma 72 lata i dostaje ok. 720 zł emerytury.