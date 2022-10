Inflacja odbija się na budżetach seniorów. "Najpierw czynsz, później ja"

Rozmawiam ze spotkaną znajomą, starszą panią Alinką, pytam co u niej - też wzrusza ramionami i pyta retorycznie: "A co ma być? Drożyzna. Teraz pierwsze, co robię w sklepie, to idę do koszyka z przecenami. Dobrze, że jesteśmy we dwójkę z mężem, bo nie wiem, co by było, gdybym została sama z moją 'piękną' emeryturą". Na pytanie o wsparcie od dzieci słyszę, że młodzi mają jeszcze większe problemy, czasy okropne, a oni z mężem nie chcą ich dodatkowo stresować. - Ważne, żeby zdrowie się nie pogorszyło - kwituje.