Ma 81 lat. Martha Stewart została najstarszą modelką strojów kąpielowych

Martha Stewart to jedna z najsłynniejszych osobowości telewizyjnych, pisarka i bizneswomen. Gwiazda jest niezwykle lubiana w Stanach Zjednoczonych, ale jej sława sięga daleko poza ocean. Stewart w czasach młodości była modelką, następnie prowadziła własną firmę cateringową i wydała serię książek dotyczącą prowadzenia domu oraz gotowania.

Chociaż Martha Stewart w sierpniu będzie obchodzić 82. urodziny, to niedawno stała się bohaterką wyjątkowej sesji zdjęciowej.

Sesja zdjęciowa miała miejsce na Dominikanie, a niezwykłe zdjęcia Marthy Stewart wykonał fotograf Ruven Afanador. Początkowo 81-latka nie była przekonana co do pojawienia się na okładce, ale szybko zrozumiała, że to słuszna decyzja. Stewart po raz pierwszy zobaczyła okładkę w programie telewizyjnym "Today" i stwierdziła: