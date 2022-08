Martha Stewart obchodzi urodziny. "Pierwsza dama amerykańskiej telewizji" ma na koncie kilka skandali

Teraz żyje pełnią życia

Pomimo wielu skandali Marthcie udało się odbudować dobry wizerunek. Jakiś czas temu była gościem talk-show Andy'ego Cohena "Watch What Happens Live". Zdradziła tam, że jej serce znowu jest zajęte i to przez kogoś wyjątkowego. Mimo że gospodarz programu dociekał, kim jest jej wybranek, Stewart nie chciała zdradzić jego imienia.