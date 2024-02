"Alexis" ma już 90 lat. Pokazała aktualne zdjęcie z mężem

Jej życie miłosne było pełne trudności. Na ślubnym kobiercu stawała pięć razy. Jej pierwszym mężem był kolega po fachu Maxwell Reed. On miał 31 lat, a ona była jeszcze nastolatką i dziewicą. Kiedy umówili się na randkę, mężczyzna upił Collins w swoim mieszkaniu.

- Miałam 17 lat, ale mentalnie byłam na poziomie 12-latki. Nie mieliśmy wtedy żadnej edukacji seksualnej. Nigdy nie widziałam penisa, dopóki nie zostałam zgwałcona. Moja mama powiedziała mi potem, że mężczyźni chcą tylko jednej rzeczy i chyba miała rację - wspominała w rozmowie z "The Guardian".

Mimo to aktorka poślubiła Reeda. Wychowana była bowiem zgodnie z zasadą: "Jeśli uprawiasz z kimś seks, powinien zostać twoim mężem". To była dla nie szkoła życia. Po czterech latach miała już dość. Kiedy Reed postanowił zostać jej alfonsem, zdecydowała się zostawić męża.

"Pocałowałam wiele żab, zanim trafiłam na swojego księcia. Sprawdziło się stare powiedzenie: 'Mężczyźni są jak autobusy, jeśli poczekasz wystarczająco długo, przyjedzie ten właściwy'" - pisała w pamiętnikach "The World According to Joan".