Ma 96 lat i jest gwiazdą Instagrama. "Za 15 lat to będzie normalne"

Kiedyś pokazano mi, co to jest i na czym to polega, zaczęłam oglądać różne konta i bardzo mi się to spodobało. Oczywiście ja sama nie umiem wstawiać ani postów, ani zdjęć czy filmów. Zawsze żartuję, że jak każda wielka gwiazda mam ludzi od prowadzenia Instagrama. A tak poważnie mówiąc; chciałam pokazać, że tacy staruszkowie jak ja przy wsparciu młodszych też mogą korzystać z takiej nowoczesności. Proszę pamiętać, że za 15-20 lat to, że 90-latkowie korzystają z mediów społecznościowych, będzie tak samo naturalne, jak to, że sami prowadzą samochody lub korzystają z telefonu komórkowego.