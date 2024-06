Ma kłopoty. "Podjęłam złą decyzję"

Kamilę Boś obserwuje na Instagramie 190 tys. osób. To właśnie tam dzieli się najnowszymi informacjami dotyczącymi swojego życia zawodowego. Nazywana przez wielu "królową pieczarek", opublikowała wpis, w którym wyznała, że ma kłopoty.

Choć nie zdradziła, o co do końca chodzi, jej wpis może się wiązać z tym, że niedawno podpisała umowę z jedną ze znanych sieci marketów, w której dostaniemy jej produkt.

"Już od piątku będziecie mogli kupić moje pieczary. Sama jeszcze nie mogę uwierzyć, że to się dzieje, ale jednak" - poinformowała na początku kwietnia.

Jakiś czas temu Kamila Boś musiała się zmierzyć także z falą krytyki, jaka pojawiła się w jej stronę ze względu na prowadzony biznes. Część internautów stwierdziła, że uprawianie pieczarek nie powinno być zaliczane do rolnictwa. Boś nie pozostawiła tego bez komentarza.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!