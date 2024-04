Ma o 17 lat młodszą żonę. Miłość rozkwitła na planie

Krystian Wieczorek poznał Marią Szafirską w 2015 roku. Aktor w produkcji, do której dołączyła Szafirska, występuje od 2008 roku. Oczywiście mowa tu o jednym z ulubionych seriali Polaków, czyli "M jak miłość".

Maria wcieliła się wówczas w postać Pauliny Lipskiej, nauczycielki. Początkująca aktorka była jeszcze wówczas studentką łódzkiej filmówki. Między Wieczorkiem a Szafirską miało zaiskrzyć od razu, co przyznał w jednym z udzielonych wywiadów.

Uczucie między Krystianem Wieczorkiem i Marią Szafirską pojawiło się nagle. "Miałem taką intuicję potężną, takie przeczucie, że to jest ta osoba. Nie znaliśmy się i już wiedziałem, że będziemy razem" - przyznał aktor dla "Pytania na śniadanie".

Rodzice kilkuletniej Anieli bardzo dbają o jej prywatność. Nie pokazują w mediach społecznościowych zdjęć pociechy. Wieczorek nie ukrywa jednak, ile dla niego znaczy, co podkreśla w udzielanych wywiadach.

