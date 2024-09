Ma z żoną dwójkę dzieci. Przechodzą na "rodzicielską emeryturę"

"W Będzinie zapuściłem już korzenie, ale gdy kariera ruszyła, większość czasu spędzałem na planach seriali w Warszawie" - zdradził w rozmowie z "Twoim Stylem" Michał Czernecki. Aktor nie ukrywał, że przez jego karierę musieli wspólnie z żoną oraz synami przeprowadzić się do Warszawy. Jak to wpłynęło na ich życie?

Michał Czernecki nie ukrywał, że jest bardzo wdzięczny swojej żonie. Magdalena Czernecka jest z zawodu psychologiem, której jest wdzięczny za wszystko, co dla niego zrobiła.

Choć wydawać by się mogło, że tworzą niemal związek idealny, dochodzi między nimi do spięć. Najczęściej różnią się jednak w kwestiach związanych z wychowaniem ich dzieci.

