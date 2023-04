Kończy dziś 45 lat. Mało kto wie, z kim jest związany

"Trudno jest być mężem i ojcem na odległość"

Żona Michała Czerneckiego jest z wykształcenia psychologiem. Ukochana aktora mocno go wspiera w jego marzeniach oraz realizacji zawodowych planów. Jak sam Czernecki przyznał, nie zawsze było to łatwe. Aby zapracować na sukces, przez pewien czas prawie nie było go w domu. Rozłąka z żoną i synami nie była łatwym zadaniem.