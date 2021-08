Maciej Stuhr drwi z "reasumpcji". "Chyba jednej rzeczy do końca nie zrozumiałem"

"Ja uprzejmie proszę o reasumpcję wyborów prezydenckich 2020 roku. Nie do końca zrozumiałam zasady stawiania krzyżyka...", "No to poproszę o reasumpcję mojego życia, bo nie bardzo byłam świadoma, w co się pakuję", "Ja chyba zgłoszę się do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o reasumpcję mojej matury. Nie do końca zrozumiałem treść jednego z zadań na egzaminie z matmy" - żartowali komentujący.