Maciej Stuhr porusza się o kulach. "Starość nie radość"

– Starość nie radość. Jak widzicie, sam jestem ostatnio w sytuacji, w której potrzebuję trochę pomocy od moich bliskich, ale także czasami od zupełnie obcych osób – powiedział Maciej Stuhr w nagraniu dodanym na IstaStories. Aktor – ogolony na łyso, za to z dość długą brodą – porusza się na nim o kulach. Stuhr ma problemy z lewą nogą, co widać było już podczas spotkania z nominowanymi do Orłów 2022. Nie wiadomo jednak, co konkretnie się stało.