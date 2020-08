Magda Mołek została pobita. Mówi, jak wpłynęła na nią traumatyczna historia

Magda Mołek po raz pierwszy opowiada o traumatycznych wydarzeniach sprzed lat. "Ja pamiętam tylko ten moment. Ktoś mnie ciągnie za ramię, obraca i z całej siły uderza w twarz" - wyznaje. Jak do tego doszło i jak ta sytuacja wpłynęła na życie dziennikarki?

Magda Mołek na YouTube'owym kanale dziennikarki Maliny Błańskiej udzieliła wywiadu o tym, jczym dla niej jest i jak kształtował się w niej feminizm. Dziennikarka na pytanie, jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na jej charakter i sposób myślenia, przytoczyła traumatyczną historię sprzed lat, o której nigdy dotąd nie wspominała w mediach.

Magda Mołek została pobita. Po raz pierwszy opowiada o dramatycznych wydarzeniach

Na początku rozmowy Magda Mołek podzieliła się z dziennikarką i jej widzami swoim sposobem postrzegania feminizmu. "Feminizm jest czystym sercem dbającym o człowieka, o równość. Gdy ktoś jest słabszy, to ja wyciągam do niego rękę. Czy to jest kobieta, nieheteronormatywna osoba, dziecko, czy osoba starsza. Potrzebujący są ludźmi z kręgu, którym zajmuje się feminizm [...] To jest globalne dbanie o dobrostan każdego, kto tego potrzebuje" - przyznała.

Chwilę później dziennikarka zapytana przez Błańską, czy pamięta drogę do swojego feminizmu, przytoczyła traumatyczną historię sprzed lat. "Nigdy nikomu o tym nie opowiadałam" - zaczęła wyznanie dziennikarka.

"To była chyba ósma klasa szkoły podstawowej. Po lekcjach poszłyśmy z moją przyjaciółką do perfumerii w moim rodzinnym mieście, do której wtedy zaczęłam zaglądać częściej, bo chciałam kupować sobie jakieś drobiazgi" - wspomina. "Przechodziłyśmy obok jednego z kościołów, który stał przy głównym deptaku w mojej rodzinnej Legnicy. Tam siedziała taka grupka lokalnych pijaczków, których mnóstwo było w latach 80. i zostałyśmy zaczepione. Klasyczne, niewybredne słowa" - zdradza. "Któryś z nich rzucił jakąś inwektywą w naszą stronę, a ja wspierana przez bardzo mądrego i świadomego ojca odpyskowałam. Ci panowie zamilkli, a my poszłyśmy dalej".

"Ja pamiętam tylko ten moment. Ktoś mnie ciągnie za ramię, obraca i z całej siły uderza w twarz" - wspomina z pełnym spokojem Magda Mołek i kontynuuje: "Mam 14 lat stoję na głównym deptaku w mieście, na którym jest pełno ludzi. Jest jakaś popołudniowa godzina, jestem po lekcjach. Może być 14-15 i nie dzieje się nic. Ten człowiek w milczeniu odchodzi, a ja przypominam sobie, że to jest ten jeden z tych, który siedział z tamtymi panami." "To jest moje wspomnienie z dzieciństwa. Wiele lat nie byłam w stanie opowiedzieć o tym moim rodzicom". Na pytanie Błańskiej o to, czy nikt nie zareagował, odpowiada: "Oczywiście, że nie. Stałam sama z tym piekącym policzkiem".

'O czym może świadczyć ta historia z końcówki lat 80.? Że bez względu na to, czy jesteś dziewczynką, czy kobietą, jeśli wyrażasz sprzeciw, dostajesz w łeb" - komentuje dziennikarka. "We mnie to spowodowało bunt" - kończy wypowiedź Mołek.

