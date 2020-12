Magda Welc powraca na scenę. Przed laty pokonała Kamila Bednarka

Udział w programie telewizyjnym często staje się przepustką do świata show-biznesu i bardzo ułatwia życie wielu utalentowanym osobom. Jednym z pierwszych tzw. talent show był w Polsce "Mam talent" i to właśnie tam pojawiła się przed laty Magda Welc.

Co ciekawe w finale zmierzyła się z Kamilem Bednarkiem, ale widzowie to ją wskazali jako zwyciężczynię. Jednak to Kamil Bednarek później zrobił karierę, a Magda Welc usunęła się w cień.