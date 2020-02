Magdalena Ogórek powiedziała, co zawsze ma w walizce. Można się zdziwić

Magdalena Ogórek, na prośbę tygodnika "Sieci", wyliczyła, co zawsze pakuje do walizki podręcznej. – Częste wyjazdy wytrenowały mnie w pakowaniu. To oszczędza czas na lotnisku i zapewnia wygodę przemieszczenia – mówi.

Magdalena Ogórek – co ma w walizce? (ONS.pl)

Magdalena Ogórek wyjaśnia, że podróżowanie to jedna z najważniejszych części jej życia. – Podróżuję, odkąd pamiętam. Z powodów zawodowych, z ciekawości. Wciąż towarzyszy mi poczucie, że na świecie jest jeszcze mnóstwo miejsc do zobaczenia, zagadek do rozwiązania, tajemnic do odkrycia – stwierdza w rozmowie z "Sieciami".

Dziennikarka Telewizji Polskiej potrafi wsiąść do samolotu, bo akurat ma ochotę zobaczyć konkretne dzieło sztuki. Przez kilka lat głównym kierunkiem podróży Magdaleny Ogórek był Rzym. – Do Tajnych Archiwów Watykańskich – od tamtego czasu potrafię spakować się w bagaż podręczny nawet na tygodniowy wyjazd – zapewnia.

Magdalena Ogórek – wyjazdy Co Ogórek zawsze pakuje do walizki? Stałym elementem są książki – jak mówi gwiazda TVP, w walizce ma jedną lub dwie. Poza tym wrzuca do walizki dodatkową parę butów oraz szpilki. – Stanowią komplet z sukienką, na wieczorne wychodne jak znalazł – tłumaczy.

W walizce Ogórek, poza wymienionymi, zawsze znajdzie się miejsce na listy od widzów. – Czas w samolocie czy pociągu wykorzystuję na czytanie korespondencji, a ta przychodząca na adres TVP jest zawsze bardzo obfita – chwali się prezenterka. Dodatkowo jej córka za każdym razem wkłada do bagażu karteczkę.

Co ciekawe, Ogórek zawsze wozi ze sobą specjalną herbatę w szklanym pojemniku. – Ponoć zapewnia długowieczność, a ja mam jeszcze kilka spraw w życiu do zrobienia – przekonuje.

