Mają 16 tys. zachorowań dziennie. Młoda Hiszpanka przestrzega nas przed ich błędami 982723 – tylu Hiszpanów walczy w tej chwili z koronawirusem, wśród nich są ponad 62 tysiące pracowników służby zdrowia. Prawie 37 tysiącom osobom nie udało się pokonać choroby. O tym, co dziś dzieje się w Hiszpanii opowiada mi Tania, 23-latka spod Barcelony. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Tania Biscarri Israel o sytuacji w Hiszpanii (Getty Images, Archiwum prywatne) Życie w Hiszpanii znów zamarło. Gwar tapas barów i restauracji zamilkł. Rząd zdecydował się zamknąć je na co najmniej 15 dni, miasta takie jak Salamanka zostały otoczone kordonem sanitarnym i nie wpuszcza nikogo, kto nie musi tam przebywać. Hiszpanom powiedziano: Zostańcie w domach. Sytuacja, która miała u nich miejsce w marcu i której my przyglądaliśmy się z przerażeniem, dotyczy dziś również i nas. Być może zaraz przekroczymy kolejny Covidowy pułap – i zamiast 9 tys. przypadków dziennie, będziemy mieli do czynienia z dziesięcioma lub więcej. Hiszpania – kolejny lockdown Tania Biscarri, która kończy studia psychologiczne na barcelońskim uniwersytecie, kilka miesięcy temu opowiadała mi o początkowej panice wśród ludzi, która dość szybko ustąpiła hiszpańskiemu temperamentowi. – Kiedy władze poprosiły o pozostanie w domach, wszyscy zrobili dokładnie odwrotnie – mówiła. – Wychodzili, spotykali się ze znajomymi, celebrując ten, zdawało się im, wolny czas – słyszałam. Po ponownym zamknięciu lokali powtarzają stare błędy. – Jest naprawdę dziwnie. Ulice są właściwie puste, tak jak wcześniej, gdy zamknęli nas po raz pierwszy – relacjonuje. – Ale wszyscy właściwie się ze sobą spotykają – co prawda nie w lokalach, ale urządzają domówki – precyzuje Tania. Każdy doskonale wie, że przypadków zakażenia koronawirusem nie ubywa, a mimo to mało kto się tym przejmuje. – Musisz zrozumieć, że już to przechodziliśmy – wyjaśnia mi. – Myślę, że po prostu się przyzwyczailiśmy. Ale różnica jest jedna. Społeczeństwo podzieliło się na dwie części – tych, którzy podchodzą do sprawy poważnie i koronasceptyków – dodaje. 23-latka uważa drugą grupę za skrajnie nieodpowiedzialną. – To zwyczajni egoiści, którzy nie widzą niczego poza czubkiem własnego nosa – denerwuje się moja rozmówczyni. – Cieszę się, że nikt z moich przyjaciół tak się nie zachowuje i że wszyscy z mojego otoczenia są zdrowi. Ale znam osoby, które miały kontakt z zakażonymi, musieli więc zrobić test i siedzą odizolowani – opowiada. Wikipedia (Wikipedia) "Moja babcia była chora i myśleliśmy, że umrze" Tania przyznaje, że dziadek jej przyjaciółki, o którym mówiła mi kilka miesięcy wcześniej, nie żyje. Rodzina dowiedziała się przez telefon, wcześniej powiedziano im, że tylko taki kontakt jest możliwy. Starszy mężczyzna leżał pod respiratorem. – Muszę ci też powiedzieć, że moja babcia zakaziła się w czasie zamknięcia. Prawie umarła. Myśleliśmy, że nigdy więcej jej nie zobaczymy, bo wtedy nawet po śmierci nie dawano możliwości pożegnania się rodzinom – mówi łamiącym się głosem. – Na szczęście babcia przeżyła! – oddycha z ulgą. Hiszpanka nie słyszała o nikim z otoczenia, kto trafił do szpitala i nie było dla niego miejsca, ale wie, że tak się dzieje. – Dzieje się tak, ponieważ brakuje źródeł sanitarnych, łóżek i specjalistów, aby poradzić sobie z sytuacją – stwierdza bez ogródek. Gdy mówię jej o sytuacji w Polsce, ma tylko jedną radę: pilnować się i robić wszystko, by się zabezpieczyć. Urszula Dębska o reakcjach kobiet chorych na raka. Wcześniej pokazała się bez włosów