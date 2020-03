Koronawirus. Młoda Hiszpanka: Koleżance powiedzieli, że zadzwonią, kiedy jej dziadek umrze

Koronawirus – Hiszpania

Jeszcze dwa dni temu mama Tanii jeździła do pracy, ale musiała z tego zrezygnować. Z kolei brat 23-latki wciąż pracuje w lokalnej pizzerii. – Mamy nadzieję, że nic mu nie będzie – słyszę. Dziewczyna dodaje, że choć jej rodzina nie została dotknięta koronawirusem, to wielu jej znajomych jest w gorszej sytuacji. – Dziadek mojej koleżanki zachorował i trafił do szpitala. Powiedzieli jej, że zadzwonią tylko, kiedy on umrze. Okropne, ale tak to wygląda – lekarze niestety mają teraz inne priorytety – mówi na koniec Hiszpanka.