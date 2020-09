Maja Bohosiewicz ma modne botki na jesień. To must have sezonu jesień/zima 2020

Miu Miu, Fendi i Gani to tylko kilka z marek, które postawiły na stylizacje rodem z Teksasu. Kowbojki Bohosiewicz są w nieco lżejszym tonie niż klasyczna wersja butów, ale w tej prostocie tkwi ich siła.

Botki na jesień: Maja Bohosiewicz ma białe

Białe kowbojki prasują zarówno do ciężkich, oversizowych jesiennych płaszczy, jak i do zwiewnych letnich sukienek. To idealne botki na jesień 2020. Bohosiewicz postawiła na tę drugą opcję. Buty o modnej długości przed kolano zestawiła z białą, dziewczęcą sukienką w rustykalnym tonie, która romantycznie przypomina o ostatnich dniach lata.