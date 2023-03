Maja Hyży wie, co jest modne. Jej kurtka rzuca się w oczy. To idealna "przejściówka"

Nie da się ukryć, że wiosna stawia przed nami modowe wyzwania . Wszystko ze względu na szaloną pogodę, która zmienia się z dnia na dzień. W końcu "w marcu jak w garncu". Dlatego musimy żonglować butami i okryciami wierzchnimi , dostosowując się do warunków panujących za oknem. O tej porze roku najlepiej sprawdzają się tzw. kurtki "przejściówki" – nie za ciepłe, ale też nie pokroju ramoneski czy jeansówki.

Jakie modele wybierają polskie gwiazdy? Zaglądamy do szaf Mai Hyży, Pauliny Krupińskiej, Izabelli Krzan i Marceliny Zawadzkiej. Ma być praktycznie, ale i stylowo.

Puchowe bezrękawniki to wiosenny must have