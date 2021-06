Maja Ostaszewska o działalności społecznej. Przyznaje, że spotyka ją za to hejt

Ostaszewska nie ukrywa, że przez to czasem spotykają ją różnego rodzaju nieprzyjemności.""Nawet jeżeli czasem spotykam się z hejtem za to, co mówię, to niepomiernie większa jest fala wdzięczności i serdeczności, która do mnie trafia, bo ludzie potrzebują czuć, że się nawzajem wspieramy. Wszystkich zachęcam, szczególnie artystów, bo oni mają taką moc docierania do otwierania serc, głów" - podkreśliła.