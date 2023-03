Ostaszewska zdecydowała się na obcisłą, prostą, sięgającą do ziemi czarną suknię z podkreślającymi ramionami poduszkami i długimi, nachodzącymi na dłonie rękawami. Urozmaiceniem kreacji były ozdobne, mieniące się w świetle czarne kamyczkami.

Nieco zadziorności stylizacji dodawały dwa rozcięcia - jedno na plecach, a drugie na wysokości biodra. Stylizację uzupełniała czarna kopertówka o zbliżonej do sukienki fakturze, mieniąca się drobnymi kamyczkami oraz wysadzane błyszczącymi kamieniami srebrne kolczyki i pierścionki.

Aktorka w rozmowie z "Plejadą" wyznała, że rola żony tragicznie zmarłego himalaisty Macieja Berbeki była dla niej nie tylko doświadczeniem aktorskim, ale i ludzkim ze względu na osobiste spotkanie z bohaterką. - Gdy się poznałyśmy, Ewa już chorowała, była bardzo słaba. Wzruszające było, że mimo to chciała tego spotkania. Cieszyła się, że będę ją grała. Poczułam się przez nią w pewnym sensie namaszczona - wyznała Ostaszewska.

Podkreśliła, że starała się tak zbudować rolę, aby być tłem do głównego bohatera. - Nie miałam wielu scen, by pokazać cały wachlarz tego, co przeżywała Ewa. Na przestrzeni kilku scen musieliśmy zbudować ich pełną miłości, partnerską relację. Bardzo chciałam pokazać Ewę silną i wrażliwą zarazem. Bo taka była - mówiła aktorka.