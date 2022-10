Zaskakujące słowa Mai Ostaszewskiej. Tak mówi o ludzkości

Maja Ostaszewska udzieliła wywiadu dla "Twojego Stylu", w którym to postanowiła po raz kolejny odpowiedzieć na pytania dotyczące hejtu. Aktorka ma wierne grono fanów, którzy bardzo cenią gwiazdę za jej działalność oraz to, że nie boi się mówić tego, co myśli. Posiada również hejterów, którzy często zalewają media społecznościowe aktorki niewybrednymi komentarzami. Jak na to wszystko reaguje Ostaszewska?