Mają po 35 lat i nie mogą znaleźć partnera. "Za tymi historiami często kryje się trauma z dzieciństwa"

Piękne, wykształcone i… wciąż same. Atrakcyjne singielki w dużych miastach spotykają się w piątki na drinki z koleżankami i narzekają, że "mają pecha do facetów". Psycholożka i seksuolożka Beata Wróbel tłumaczy, że często za takim podejściem stoją traumy z dzieciństwa: "To konsekwencje wszystkich lęków, które powstały wskutek nieprawidłowych, emocjonalnych relacji w rodzinnym domu".