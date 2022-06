"Między nami". Joanna Przetakiewicz o swoim życiu przed Janem Kulczykiem: zanim zostałam "kobietą miliardera", byłam już niezależna

Miałam taki trudny moment po rozwodzie, kiedy krew mi się ścinała ze strachu, co dalej. Zadzwoniła do mnie przyjaciółka i zapytała co u mnie. Powiedziałam jej coś, co okazało się przepowiednią: że czuję, że jestem w życiowej poczekalni. Wiem, że zmienię swoje życie. Nie mam gotowego scenariusza, ale z ciekawością czekam na to, co się wydarzy. Choć w tamtym czasie często słyszałam, że samotnej matki z trójką dzieci już nic nie czeka. Taki defetyzm to zresztą częsta postawa kobiet w naszym kraju. Według WHO Polki w siebie nie wierzą. Jesteśmy na ostatnim, 42. miejscu zestawienia.