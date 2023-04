Maja Popielarska: Widok kopców kreta w ogrodzie to pozytywny sygnał

Zdaję sobie sprawę z tego, że przekopany trawnik, o który tak pieczołowicie dbamy, to przykry widok. Nie upoważnia nas to jednak do zabijania zwierząt. Nawet jeśli wypędzimy jednego kreta z ogrodu, przyjdą kolejne, więc to tylko chwilowe rozwiązanie problemu. Lepiej jest traktować obecność zwierzęcia jako okazję. Ziemia pozyskana z kopców jest napowietrzona i może się przydać do przesadzania roślin doniczkowych.