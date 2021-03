Prosty trik Mai Popielarskiej na wykorzystanie cebulek kwiatów

Początek wiosny to czas, gdy z wytęsknieniem oczekujemy słonecznych dni i częściej niż zazwyczaj kupujemy kwiaty, które dają namiastkę ogrodu pełnego kolorowych roślin.

Drugie życie kwiatów

Jednak nieuniknione jest, że nawet wypielęgnowany kwiat w końcu zacznie obumierać. I tutaj z pomocą przychodzi Maja Popielarska, która radzi, aby w pierwszej kolejności usunąć kwiat rośliny, a liście zostawić i czekać aż zżółkną i uschną. W tym czasie ziemia powinna być delikatnie wilgotna. Tak przygotowaną cebulkę można swobodnie wsadzi do ziemi w donicach na balkonie lub w ogrodzie i cieszyć się podglądaniem, jak ponownie zabiera się do życia.

Maja Popielarska przypomina, że również można oczyścić cebulkę z ziemi i schować ją do pudełeczka odłożonego w zaciemnionym miejscu. Roślina spokojnie przeczeka całe lato, a jesienią będziemy mogli posadzić ją w ogrodzie. To właśnie ta pora roku jest najbardziej odpowiednia do sadzenia cebulek.