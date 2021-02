Majątek Madonny szacuje się na 3,55 miliarda złotych. Dlaczego jej rodzony brat mieszka pod mostem ?

Madonna była trzecim z sześciorga dzieci Silvio Anthony’ego Ciccone i Madonny Louise Ciccone (z domu Fortin). Matka wokalistki zmarła, gdy ta miała 5 lat. Rodzeństwo wychowywało się nawzajem. Gwiazda od zawsze wiedziała, że jej celem jest sława i pieniądze, i konsekwentnie do tego dążyła. “Królowa pop” szybko przeskakiwała kolejne szczeble kariery. Wydawać by się mogło, że z jej sukcesu będą też mogli korzystać najbliżsi. Rodzeństwo zarzuca jej jednak egoizm.

Nieprzychylną książkę o relacji z siostrą napisał w 2007 r. Christopher Ciccione, młodszy brat Madonny. Opisał on piosenkarkę jako bezwzględną karierowiczkę. Madonna, która na początku kariery współpracowała z Christopherem, w pewnym momencie przestała korzystać z jego pomocy zostawiając go na lodzie. Trudno się odnieść do tych rewelacji, bo Madonna nigdy nie skomentowała zarzutów brata. Każde z nich poszło swoją drogą.