Makijaż inspirowany koronawirusem. Internauci nie kryją oburzenia

Na kontrowersyjny makijaż zwróciła uwagę Karolina Korwin-Piotrowska, która udostępniła post znanej makijażystki "Klatex", autorki make-up'u.

Koronawirus rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie, siejąc panikę na całym świecie. Do 5 marca zanotowano już ponad 95 tysięcy zachorowań i ponad 3 tysiące zgonów. Ludzie, przerażeni epidemią odwołują podróże, a maseczki ochronne i żele antybakteryjne wyprzedają się na pniu. W sklepach zaczyna brakować też innych produktów – pod wpływem paniki ludzie masowo ruszyli do sklepów, gromadząc zapasy na wypadek ewentualnej kwarantanny. Nie każdy jednak traktuje temat z aż taką powagą.

Znana Instagramerka i Youtuberka Klaudia Tarka, udzielająca się w sieci pod pseudonimem "Klatex" opublikowała właśnie swoją propozycję makijażu inspirowanego śmiercionośnym wirusem. Post spotkał się z wieloma zróżnicowanymi komentarzami. Część doceniła jej kreatywność i dystans do sprawy, natomiast inni skrytykowali ją za brak taktu i wyczucia w obliczu tak poważnej choroby.

Post udostępniła też poruszona Karolina Korwin-Piotrowska. "Makijaż inspirowany koronawirusem też jest. Czekam na stylizacje outfit'ów na SOR, kolekcje ubrań i dodatków of kors" – ironizowała. Obserwatorzy dziennikarki nie byli już tak łaskawi dla Instagramerki, ostro krytykując ją w komentarzach pod postem. "Dno", "jednak dno nie ma dna", "to się dzieje naprawdę?", "głupota", "co ludzie mają w głowach?" – pisali oburzeni.