W "TzG" wyglądała obłędnie. Nie można oderwać oczu

W 15. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na parkiecie możemy podziwiać m.in. Majkę Jeżowską, Filipa Bobka, Macieja Zakościelnego, Annę Marię Sieklucką czy Vanessę Aleksander.

"No niestety, ja też się nie zgadzam z tym werdyktem. Pani Olgo była pani dzisiaj rewelacyjna. To nie tak miało być", "Bardzo mi przykro, uważam, że nie zasługiwali, aby odpaść", "Pani Olgo pięknie pani tańczyła i nie mogę w to uwierzyć, że nie przeszła pani do kolejnego odcinka" - czytamy w komentarzach na Facebooku.