Małgorzata i Rafał Trzaskowscy stracili dziecko. "Dramat, brak nadziei, straszny ból"

13 na 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego zdecydowało za Polki, odbierając im prawo do legalnej aborcji w sytuacji ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Po ogłoszeniu wyroku tysiące ludzi wyszły na ulice. I nie wygląda na to, by prędko z tego zrezygnowali. Swoje zdanie w tej sprawie jasno wyraziła Małgorzata Trzaskowska.