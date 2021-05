Małgorzata Kożuchowska tęskni za siostrą. Dzielą je setki kilometrów

Pod wspólnym zdjęciem obu pań zaczęły pojawiać się komplementy i inne pozytywne komentarze. Napisała też jedna z sióstr aktorki, Maja: "Chcę do Was". Kożuchowska razem z obiema siostrami ma wspaniałą więź, dlatego też bardzo za sobą tęsknią. Maja na co dzień mieszka w Paryżu, a czas pandemii niestety utrudnia ich spotkanie.