Małgorzata Kożuchowska w zielonej peruce. "Spójrz na to zdjęcie i uśmiechnij się"

Teraz aktorka postanowiła przesłać internautom zastrzyk dobrej energii. Opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje uśmiechnięta, a na głowie ma zieloną perukę. "'Straszna żaba' Kolejny poniedziałek w domowej kwarantannie! Nawet, jeśli nie jest ci do śmiechu, spójrz na to zdjęcie i uśmiechnij się!" - oznajmiła.

Post Kożuchowskiej odniósł zamierzone rezultaty. Fani dziękują jej za poprawę humoru i zaangażowanie w czytanie bajek. "Pani Małgosiu, uśmiecham się na widok pani zdjęcia. Teraz dobry humor to podstawa życia. Dziękuję za #instanocki. Pozdrawiam ciepło i życzę pięknego, radosnego, wiosennego dnia." - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Pani Małgosiu, jak się na panią patrzy to serce rośnie i to domowe, przymusowe wiezienie nie takie straszne" - dodała kolejna osoba.