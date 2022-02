Małgorzata Ohme broni Barbary Kurdej-Szatan. Przy okazji zdradziła jej plany

- To jest nowy Filip, naprawdę bardzo panuje nad sobą i czasem ja pozwalam sobie na większą spontaniczność niż on. Mimo to ciągle słyszy te same komentarze. A to są takie komentarze, jakby od dwóch lat nikt niczego nie oglądał z jego udziałem. Są takie osoby, że jak się przyklei do nich jakaś etykieta, łatka, to musi upłynąć sporo czasu, zanim to się zneutralizuje i to jest najgorsze – oceniła.