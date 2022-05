Małgorzata Ohme i Filip Chajzer w ogniu krytyki. "Aż trudno w to uwierzyć"

"Oto pytanie, które w roku 2022, w dużym kraju w środku Europy, zadają widzom prezenterzy telewizji śniadaniowej: Filip Chajzer i Małgorzata Ohme (skądinąd psycholożka). Aż trudno w to uwierzyć. Jeśli to miał być żart, to wyjątkowo... nie napiszę niesmaczny, bo to za słabe słowo" - czytamy w poście.