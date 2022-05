Nauczycielka pokazała, ile zarabia. Kwota podwyżki może zaskoczyć

Nie szczędziła mocnych słów na temat wysokości swojej pensji. - Nie po to studiowałam siedem lat. Nie po to robiłam miliony kursów i szkoleń. Nie po to wydałam na to kupę kasy, żeby teraz z tego rezygnować. Kocham swoją pracę, uwielbiam przebywać z dziećmi, ale nie pisałam się na takie coś. Ja nie chcę być w tym kraju szmatą do wycierania podłogi - mówiła nauczycielka w styczniowym nagraniu. Oceniła też, że "połowa młodych nauczycieli odejdzie z zawodu, bo nie będzie miało, co włożyć do garnka".