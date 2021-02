Małgorzata Potocka ma 1200 zł emerytury. "To jest paranoja"

Małgorzata Potocka podkreśla, że całe życie ciężko pracowała. "Bardzo dużo pracowałam za granicą, to się w ogóle nie liczyło. Ja przecież z zespołem Sabat jeździłam po świecie przez 20 lat i pracowałam. To w ogóle nie było liczone. Dlatego ja mam najniższą emeryturę z najniższych, dlatego jakbym chciała z niej korzystać, to bym po prostu nie była w stanie żyć. Systemowo powinno się to zmienić. Bycie artystą to praca sezonowa. Albo ktoś ma swoje pięć minut i zarabia, albo po prostu wegetuje" - podkreśliła.